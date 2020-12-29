CNN: Байден может отказаться от разработки новых ядерных вооружений

Избранный президент США Джо Байден рассматривает возможность отказаться от разработки новых ядерных вооружений, в том числе боеголовки W93. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Байден изучает целесообразность сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны», — сказали неназванные представители команды политика.

Если Байден начнет сокращать ядерные вооружения, то это будет опровержением политики его предшественника Дональда Трампа, который стремился укрепить ядерное вооружение США.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нужны реформы: Байден обсудил с экспертами угрозу от России и Китая

— Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе США и Мексики

— Лавров заявил, что в РФ рассчитывают на диалог с США при Байдене