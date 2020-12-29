Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 вакциной Moderna

Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от коронавируса нового типа препаратом компании Moderna, сообщает Reuters.

«Я хочу призвать всех пройти вакцинацию: это относительно безболезненно, безопасно, это буквально спасает жизни. Я доверяю ученым», – заявила Харрис после прививки.

Ранее от коронавируса привился избранный президент США Джо Байден. Он сделал прививку препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.

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