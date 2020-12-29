В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о российской вакцине
Валерия Исполатова
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Twitter ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от коронавируса.
По мнению Слуцкого, это заявление украинского министра из серии «назло маме уши отморожу».
«В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей. Политика «гибридного геноцида» в угоду западным кураторам», — написал депутат.
Ранее Кулеба заявил, что российская вакцина — это «гибридное оружие» России против Украины.
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