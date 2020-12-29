Лавров заявил, что в РФ рассчитывают на диалог с США при Байдене

В России рассчитывают, что США выберут диалог с Москвой при новой администрации во главе с демократом Джо Байденом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем, что новая команда в Белом доме сделает выбор, отвечающий интересам американского народа, и продемонстрирует встречное стремление налаживать диалог с Москвой», — сказал министр.

Он отметил, что только при таком раскладе событий отношения между Вашингтоном и Москвой со временем придут к устойчивому пути развития, что «позитивно сказалось бы на общем климате в международных делах».

Лавров напомнил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация, особенно в настоящее время, имеют исключительную ответственность как две крупнейшие ядерные державы и постоянные члены СБ ООН за поддержание глобальной стабильности и безопасности.

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