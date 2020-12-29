Россия расширит список граждан Германии, которым запрещен въезд в страну

Россия ответит на санкции ЕС и расширит список граждан Германии, которым запрещен въезд на российскую территорию, говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве заявили, что антироссийские санкции ЕС «категорически неприемлемые» и бездоказательные.

«Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС», — говорится в сообщении.

В связи с этим российская сторона дополнила список граждан ФРГ, которые не могут посещать Россию, лицами, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. Данные ограничения введены согласно Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве», — подчеркнули в МИД.

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