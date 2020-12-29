Путин и президент Таджикистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора во вторник, 29 декабря, поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также наращивание взаимодействия на международной арене.

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