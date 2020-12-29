Песков оценил слова Жириновского о преемниках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вопрос о том, кто может стать будущим лидером государства всегда вызывает интерес, однако догадки обычно ничем не подкреплены.

«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены», — сказал представитель Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных кандидатов на пост президента РФ. Песков отказался прокомментировать прогнозы политика.

«Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, ну, наверное, его рейтинги на чем-то, на этом опыте основываются», — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, думает ли сам президент Владимир Путин о преемнике, Песков напомнил, что у главы государства интересовались на этот счет не один раз и «он сам много раз отвечал».

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