В ЕС обвинили Россию в дезинформировании о западных вакцинах от COVID-19

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил российские СМИ в распространении дезинформации о западных вакцинах от коронавируса, передает Reuters.

По его словам, подконтрольные России многоязычные СМИ открыто высмеивают европейские и американские препараты.

«В некоторых случаях это приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», — отметил Боррель.

Он отметил, что эта дезинформация направлена на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».

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