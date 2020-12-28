В ЕС обвинили Россию в дезинформировании о западных вакцинах от COVID-19
Валерия Исполатова
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил российские СМИ в распространении дезинформации о западных вакцинах от коронавируса, передает Reuters.
По его словам, подконтрольные России многоязычные СМИ открыто высмеивают европейские и американские препараты.
«В некоторых случаях это приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», — отметил Боррель.
Он отметил, что эта дезинформация направлена на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».
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