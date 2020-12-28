Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БелТА.

Согласно тексту документа, собрание пройдет в Минске 11–12 февраля 2021 года.

Там отмечается, что данное собрание инициировано для реализации «права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны», предусмотренного 37 статьей Конституции.

В рамках обсуждения будут подняты вопросы направления общественно-политической жизни Белоруссии и основные положения программы социально-экономического развития страны на период с 2021 по 2025 год.

Всего в ходе собрания примут участие 2 700 человек.

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