Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БелТА.
Согласно тексту документа, собрание пройдет в Минске 11–12 февраля 2021 года.
Там отмечается, что данное собрание инициировано для реализации «права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны», предусмотренного 37 статьей Конституции.
В рамках обсуждения будут подняты вопросы направления общественно-политической жизни Белоруссии и основные положения программы социально-экономического развития страны на период с 2021 по 2025 год.
Всего в ходе собрания примут участие 2 700 человек.
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