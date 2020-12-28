Путин и Нетаньяху обсудили укрепление сотрудничества по коронавирусу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества между странами, в том числе по вопросу коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили региональную проблематику, в том числе ситуацию в Сирию.

Кроме того Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

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