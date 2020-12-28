Бывший посол Молдавии в России Негуца задержан из-за дела о контрабанде

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа по подозрению в контрабанде анаболиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что экс-посол в понедельник, 28 декабря, вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«Он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», — говорится в сообщении.

Сам Негуца отрицает свою причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, продлевать ли предварительный срок ареста.

Ранее сообщалось, что посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. По данным МИД республики, до этого молдавская служба информации и безопасности вместе с таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерными знаками посольства Молдавии в Россию.

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