Лукашенко объявил дату проведения Всебелорусского народного собрания
Екатерина Зайцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) состоится 11-12 февраля. Его слова приводит «БелТа».
По его словам, очередное Всебелорусское народное собрание пройдет в непростое время для страны, так как такого внешнего давления страна не испытывала никогда.
Ранее сообщалось, что ВНС планируется провести в начале 2021 года.
8 декабря Лукашенко предложил передать часть обязанностей главы государства Всебелорусскому народному собранию.
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