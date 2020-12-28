Лукашенко объявил дату проведения Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) состоится 11-12 февраля. Его слова приводит «БелТа».

По его словам, очередное Всебелорусское народное собрание пройдет в непростое время для страны, так как такого внешнего давления страна не испытывала никогда.

Ранее сообщалось, что ВНС планируется провести в начале 2021 года.

8 декабря Лукашенко предложил передать часть обязанностей главы государства Всебелорусскому народному собранию.

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