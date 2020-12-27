Оппозиция Армении сочла «манипуляцией» желание Пашиняна провести выборы

Оппозиция Армении считает заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о необходимости новых парламентских выборов «фальшивой политической повесткой». Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление оппозиционного блока «Движение за спасение Родины».

По мнению движения, заявления Пашиняна являются «манипуляционной попыткой уклониться от общественного требования отставки премьер-министра», указано в сообщении.

В заявлении движения отмечается, что премьер-министр не может гарантировать свободный избирательный процесс. По мнению оппозиции, сформировать в стране атмосферу общественного единения возможно исключительно с помощью временного переходного правительства, которое придет к власти после отставки Пашиняна.

25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти с поста по решению народа и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

До этого главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Узнать волю народа: Пашинян объявил о готовности уйти с поста премьера

— Пашинян заявил о готовности уйти с поста премьера Армении

— Пашинян назвал варианты проведения внеочередных выборов в парламент