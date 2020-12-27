Премьер Чехии первым в стране привился от коронавируса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от коронавируса. Процедура прошла в прямом эфире на местном телевидении, передает РИА «Новости».

Бабиш вакцинировался в пражском Центральном военном госпитале.

Одновременно с премьером от коронавируса привился глава минздрава Ян Блатны, однако в больнице города Брно, на юго-востоке страны.

Оба представителя власти привились вакциной, созданной совместно компаниями Pfizer и Biontech. Первая партия из 9 750 доз препарата поступила в Чехию 26 декабря. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал граждан республики обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.

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