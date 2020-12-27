В США разработали законопроект по борьбе с «китайским шпионажем»

Американские конгрессмены разработали законопроект, направленный на усиление безопасности Соединенных Штатов из-за «шпионажа» со стороны Китая, передает RT.

Проект закона «О пресечении гнусной эксплуатации и злонамеренного шпионажа со стороны КНР в целях недопущения в конгресс» был представлен после сообщений о том, что якобы в 2014 году в круг официальных лиц, работающих в Капитолие, внедрилась китайская шпионка.

Документом предлагается обязать приставов палаты представителей и сената консультироваться с Управлением директора национальной разведки, Госдепартаментом и ФБР для проверки биографии соответствующих лиц в целях выявления связей с Коммунистической партией КНР.

Также при вступлении документа в силу все члены конгресса США, в том числе стажеры, должны будут пройти проверку.

По словам конгрессмена Грега Мерфи, «Китай не остановится ни перед чем» ради кражи секретных разведданных и интеллектуальной собственности США».