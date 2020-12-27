Путин: необходимо наращивать возможности государственной системы предупреждения ЧС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания возможностей единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий. И самое главное – сберечь жизни, жизни и здоровье людей», — сказал Путин в своем поздравлении с Днем спасателя.

Президент добавил, что народ России гордится специалистами МЧС РФ, и выразил уверенность, что они и впредь будут достойно выполнять свою работу.

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