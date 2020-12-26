Трамп обвинил Минюст и ФБР в бездействии относительно «мошенничества» на выборах

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Минюст США и ФБР бездействует относительно случаев мошенничества, которые, как считает глава Белого дома, наблюдались во время президентских выборов в ноябре.

По его словам, эти два ведомства, «ничего» не сделали относительно «мошенничества» на прошедших выборах президента, несмотря на наличие якобы неопровержимых доказательств.

«Им должно быть стыдно. История запомнит. Никогда не сдаваться. Увидимся в столичном округе Колумбия 6 января (в этот день в Конгрессе США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. — «Газета.Ru»)», — написал Трамп.

Он также считает ноябрьские выборы «крупнейшим надувательством» в истории США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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