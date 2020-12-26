В СНБО раскритиковали слова Зеленского о мобилизации всех украинцев при войне с РФ

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кривонос выразил мнение, что такие меры могут стать причиной массового дезертирства, так как патриотизм на Украине «не поддерживается на уровне государства». По его словам, подобная ситуация уже была в 2014 году, а также в 2018 году во время введения военного положения, когда многие призывники просто убегали.

«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — отметил заместитель секретаря СНБО.

Он также добавил, что прежде чем принимать такое решение, следует обучить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае «нападения» и мобилизует все население страны, в том числе женщин.

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