Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет прививаться от коронавируса COVID-19. Как сообщает РИА «Новости», в этом плане он относит себя к «скептикам».

Ранее он заявлял, что, по заключению медиков, он бессимптомно, «на ногах» переболел коронавирусом.

«Я уже министру (здравоохранения – прим. ред.) сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в целом по республике весной планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек.

«Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это», — добавил Лукашенко.

Как сообщалось, вакцинация жителей Белоруссии от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины «Спутник V» начнется в январе 2021 года.

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