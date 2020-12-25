Трамп проинформирован о взрыве в Нэшвилле

Действующего президента США Дональда Трампа уведомили о взрыве автомобиля в Нэшвилле, который полиция назвала преднамеренным.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, передает РИА «Новости».

«Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости. Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий, указано в сообщении. По словам Аарона, все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР), рассказал представитель полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В американском Нэшвилле взрыв повредил десятки зданий

Нэшвилле