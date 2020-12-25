Эрдоган считает Путина человеком, который держит свое слово

Президент Турции Тайип Эрдоган считает российского лидера Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Путин назвал Эрдогана человеком, корый держит слово, несмотря на то, что их взгляды иногда отличаются.

«На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина). Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек», — сказал Эрдоган.

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