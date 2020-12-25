СМИ: в Пентагоне втайне от Трампа ведутся переговоры

Командование Вооруженными силами США и военными частями втайне от действующего президента Дональда Трампа разрабатывает план своих действий на случай, если глава государства введет военное положение, чтобы помешать инаугурации выигравшего на президентских выборах Джо Байдена. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, Белый дом и сторонники Трампа не знают об этих дискуссиях. Командование решает, как будет себя вести, если президент прикажет ввести регулярные войска в Вашингтон. В Пентагоне также не исключили, что Трамп мобилизует своих сторонников, чтобы помешать инаугурации Байдена или захватит оборудование, подсчитывающее голоса, чтобы добиться пересмотра выборов.

Подчеркивается, что в настоящий момент президент наделен чрезвычайными полномочиями из-за пандемии коронавируса.

«Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определенных своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и выше закона», — приводятся слова генерала в отставке.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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