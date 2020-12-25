Суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

В Висконсине апелляционный суд отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Согласно официальным данным, демократ Джо Байден с небольшим отрывом одержал победу в этом штате и получил десять голосов выборщиков.

Штаб Трампа заявлял, что избирком Висконсина нарушил американскую Конституцию, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней на фоне пандемии коронавируса. Однако апелляционный суд признал эти доводы несостоятельными. Теперь решение этого суда может быть оспорено в Верховном суде США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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