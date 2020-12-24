МИД России оценил торговую сделку Британии и ЕС

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заключение торговой сделки между Британией и Евросоюзом в рамках Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что Москва положительно оценивает заключение сделки, необходимой для обеспечения выхода Британии из состава ЕС.

По его словам, это событие говорит о том, что «еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше».

Ранее Британия и ЕС объявили о том, что пришли к согласию после продолжительного обсуждения деталей торгового соглашения. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря. Принятое соглашение должно вступить в силу 1 января 2021 года.

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