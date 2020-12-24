Саркисян обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В заявлении отмечается, что политики обсудили ситуацию в Армении, а также возможные выходы из нее.

Кроме того, в ходе переговоров были затронуты вопросы восстановления нормальной жизни на территории непризнанного Нагорного Карабаха и оказываемой региону поддержки со стороны Армении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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