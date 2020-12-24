МИД Украины назвал противостояние с Россией главной задачей внешней политики
Максимс Краюшкинс
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главной задачей украинской внешней политики противостояние с Россией. Об этом он заявил в ходе трансляции в Facebook.
«Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности», — сказал Кулеба.
Отмечается, что в число главных целей вошел запуск «Крымской платформы».
Также министр назвал приоритетными целями борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.
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