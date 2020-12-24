В МИД прокомментировали новые санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление минторга США о введении санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Москва недоумевает и возмущена такими действиями Вашингтона, в рамках которых ограничительные меры были установлены в отношении 40 российских юрлиц.

По ее словам, американская сторона пытается создавать вид «заботы» о национальных компаниях, которые «якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию кому-то не тому».

Представитель МИДа назвала новые ограничительные меры «недружественным шагом» со стороны США.

«Вновь призываем американскую сторону прислушаться к голосу разума, хотя бы нашего, и, наконец, начать адекватно оценивать последствия своих деструктивных действий», — заключила Захарова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не допустим переворота: Минск ответил на новые санкции США

— Лавров высказался о новых санкциях США против России

— В Кремле оценили возможности США повлиять на «Северный поток - 2»