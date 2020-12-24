Кремль не комментирует сообщения о требованиях Байдена к Трампу обвинить РФ в кибератаках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден требует от действующего американского лидера Дональда Трампа обвинить РФ в последних хакерских атаках на предприятия Соединенных Штатов.

«Не хочу давать комментарий по этому поводу. Цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить этим сообщениям. Мы уже неоднократно заявляли, что никакого отношения к хакерских атакам мы не имеем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что кибератаки против государственных IT-компаний не должны остаться без ответа. По его словам, администрация Дональда Трампа не смогла уделить кибербезопасности достаточного внимания, поэтому и пропустила столь серьезный удар. Демократ возложил ответственность за взлом на Россию.

Кроме того, Байден призвал Трампа «публично и четко» ответить, кто виновен в разрушительной хакерской атаке.

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