США ввели визовые ограничения против 39 лиц за «подрыв белорусской демократии»

Госдеп США ввел визовые ограничения против лиц, которые причастны к «подрыву белорусской демократии». Об этом сказано в распространенном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Дипломат рассказал, что Госдеп определил 39 человек, «ответственных за подрыв белорусской демократии», и ввел в их отношении визовые ограничения.

Помпео отметил, что в целом на сегодняшний день такие ограничения действуют против 63 человек.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС ввел в действие третий список санкций против Белоруссии

— Британия расширила санкции против Белоруссии

— США ввели санкции против белорусского спецназа и ОМОНа