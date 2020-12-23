США ввели санкции против белорусского спецназа и ОМОНа

США внесли в санкционный список отряд КГБ «Альфа», главное управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета, минский отряд милиции особого назначения. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Также под санкции попали Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов и первый замглавы МВД Геннадий Казакевич.

Западные страны не признают президентские выборы в Белоруссии, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. В республике пятый месяц подряд продолжаются протесты.

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