Источник: ЕС и Великобритания достигли торговой сделки

Великобритания и Евросоюз договорились по торговой сделке, написал в Twitter корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

«Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута», — говорится в сообщении.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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