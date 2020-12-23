Путин предложил принять единый нацплан за основу развития страны

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Президент России Владимир Путин предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу. Об этом он сказал в среду, 23 декабря, во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что правительство уже подготовило единый план по достижению национальных целей развития.

«Я предлагаю принять представленный сегодня вариант за основу», — сказал Путин.

При этом он отметил, что данный документ необходимо доработать.

В частности, российский лидер дал поручение привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те кардинальные изменения, которые произошли в стране и в мире в целом. Кроме того, Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов.

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