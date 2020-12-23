Пушков перечислил невыполнимые условия для сближения России и Запада

Сенатор Алексей Пушков перечислил три условия для сближения России с Западом, отметив их невыполнимость. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Во-первых, необходимо передать Крым Украине. Во-вторых, прекратить оказывать помощь Донбассу. Заключительным условием он назвал выведение российской военно-космической группировки из Сирии.

«Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнет, возможно, с нами сближаться», — произнес он.

Также поспособствовать налаживаю отношений могла бы замена политического руководства России. По мнению Пушкова, новые люди будут нравиться западным представителям больше.

Он заключил, что воплотить эти условия невозможно, поэтому Запад не планирует сближаться с Россией, при этом сенатор отметил культурную близость страны с европейскими государствами.

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