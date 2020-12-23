В Кремле рассказали о контактах с командой Байдена

Контакты Кремля с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена пока не планируются, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Пескова, соответствующие запросы от США не поступали.

«Пока мы санкции получаем последовательно», — добавил он, отметив, что позитивных моментов в российско-американском диалоге пока нет.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден.

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