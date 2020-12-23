Премьер Молдавии Кику объявил об отставке
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в среду, 23 декабря, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ранее он обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. Он отметил, что это нужно для решения важных проблем в Молдавии.
«В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», — сказал Кику.
Ранее Кику заявил, что отставка возглавляемого им правительства может произойти в ближайшее время. Он отметил, что причиной для этого может стать как вотум недоверия кабмину от парламента, так и требование роспуска самого парламента.
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