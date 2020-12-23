В Кремле рассказали, как Путин встретит Рождество
Анна Светлова
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Российский лидер Владимир Путин традиционно посетит на Рождество один из регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока еще не понятно, в какой, он еще не выбрал», — сказал представитель Кремля.
В текущем году Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
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