Уход постпреда ФРГ прокомментировали словами Жванецкого

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский проводил постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена словами писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он сказал «Как жаль, что вы наконец-то уходите».

Полянский также назвал постоянную критику России со стороны Хойсгена «нездоровым симптомом» и выразил надежду на то, что после ухода с поста он будет высказываться в адрес страны реже.

В заключении он добавил, что Хойсгена будет вас не хватать и пожелал ему удачи на любом поприще, которым он будет заниматься.

1 января Германия и еще четыре государства покидают состав Совбеза и перестают быть непостоянными членами СБ.

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