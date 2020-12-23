Парламент Турции продлил мандат на присутствие армии в Ливии на 18 месяцев

Парламент Турции продлил срок пребывания армии в Ливии еще на 18 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Принимая во внимание существующие риски и интересы Турции в Средиземном море и на севере Африки, предлагается продлить мандат миссии турецких военнослужащих в Ливии еще на 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сохранение режима прекращения огня и продвижение политического диалога в Ливии имеют приоритетное значение для Анкары.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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