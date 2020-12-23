Байден заявил о разработке нового пакета помощи экономике США

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году его администрация разработает еще одни пакет помощи стимулирования экономики и помощи населению. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, пакет помощи в $900 млрд, принятый Конгрессом на этой неделе, является «первым шагом», его правительству придется сделать больше.

Как сообщалось, ранее действующий президент США Дональд Трамп отказался подписать пакет экономической помощи на $900 млрд.

Ранее представители демократической и республиканской партий в конгрессе США согласовали программу экономической помощи населению и предприятиям страны. Согласно этому плану, каждый безработный в Штатах будет получать дополнительное пособие в $300 в неделю

Как сообщалось, очередной транш экономической помощи в размере $900 млрд был принят в пакете с частью бюджета на 2021 год в размере $1,4 трлн.

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