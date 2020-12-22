Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макарон провели телефонный разговор и обсудили непризнанный Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что лидеры обстоятельно рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а трехстороннее соглашение соблюдается.

Также президенты положительно оценили работу российских миротворцев.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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