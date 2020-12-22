МИД ФРГ отреагировал на ответные санкции России из-за Навального

Берлин считает санкции, введенные Россией в ответ на ограничения ЕС, необоснованными. Об этом заявил источник из МИД Германии, передает ТАСС.

Он отметил, что подобная форма ответных ограничений была известна в прошлом.

«Но, с точки зрения федерального правительства, санкции являются необоснованными», — заявил собеседник из МИД.

По его словам, Москва сообщила Берлину о запрете на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата ФРГ, но не раскрыла деталей.

Ранее российский МИД заявил о зеркальном ответе Евросоюзу на санкции, которые тот ввел из-за ситуации с Алексеем Навальным.

До этого ЕС ввел ограничения против россиян, которые якобы причастны к инциденту с блогером.