МИД ФРГ отреагировал на ответные санкции России из-за Навального
Валерия Исполатова
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Берлин считает санкции, введенные Россией в ответ на ограничения ЕС, необоснованными. Об этом заявил источник из МИД Германии, передает ТАСС.
Он отметил, что подобная форма ответных ограничений была известна в прошлом.
«Но, с точки зрения федерального правительства, санкции являются необоснованными», — заявил собеседник из МИД.
По его словам, Москва сообщила Берлину о запрете на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата ФРГ, но не раскрыла деталей.
Ранее российский МИД заявил о зеркальном ответе Евросоюзу на санкции, которые тот ввел из-за ситуации с Алексеем Навальным.
До этого ЕС ввел ограничения против россиян, которые якобы причастны к инциденту с блогером.