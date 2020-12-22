Песков заявил, что у Навального мания величия и мания преследования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Алексея Навального наблюдаются признаки мании величия и мании преследования.

Представитель Кремля решил «злоупотребить» и поделиться собственной точкой зрения на этот счет.

«Можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия», — сказал Песков.

Он добавил, что ходят слухи, будто Навальный сравнивает себя с Иисусом. Кроме того, у него наблюдаются некоторые симптомы «по Фрейду», а именно «зацикленность на гульфиковой зоне собственной».

Песков также отметил, что в Кремле не знакомы с расследованием, опубликованным блогером, поскольку «работы хватает».

На этот счет исчерпывающие и однозначные комментарии дала ФСБ России, добавил пресс-секретарь.

Ранее в ФСБ назвали провокацией «расследование» Навального.