Россия запретила въезд членам аппарата правительства Германии

Россия запретила въезд сотрудникам аппарата правительства Германии из-за санкций, введенных после инцидента с Алексеем Навальным. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.

«В ответ на санкции, введенные ЕС за «отравление» активиста Алексея Навального, Россия ввела запрет на въезд представителям правительственного аппарата Германии», — пишет издание.

Отмечается, что имена лиц, против которых ввели санкции, не разглашаются, то есть они узнают об ограничениях только при попытке въезда в Россию.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД РФ вызвал послов Германии, Франции и Швеции в связи с антироссийскими санкциями ЕС

— Песков: у Навального наблюдаются мания преследования и мания величия

— Россия входит ответные санкции против ЕС из-за Навального