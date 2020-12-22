Путин обсудил с президентом Палестины возможные поставки российской вакцины от COVID

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства», — говорится в сообщении.

Также была рассмотрена проблема ближневосточного урегулирования. Путин заявил, что Россия и впредь будет содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.

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