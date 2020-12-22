Неизвестные избили украинского мэра

Неизвестные избили мэра украинского города Бровары Игоря Сапожко. Об этом сообщил мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Я как председатель Ассоциации городов обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко», — написал он.

Правоохранители должны установить, являются ли действия злоумышленников попыткой давления на Сапожко накануне местных выборов главы города в Броварах.

Местное управление полиции подтвердило РИА «Новости» информацию о нападении на семью в Броварах, однако личность потерпевшего не назвало. По данным правоохранителей, неизвестные напали на семью в селе Гнидын. Злоумышленники проникли в дом и, угрожая физической расправой, украли деньги и изделия из золота. После этого грабители скрылись.

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