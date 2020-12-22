Песков не знает, получал ли Путин запись переговоров «Берлина» и «Варшавы» о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, предоставляли ли Владимиру Путину доклады по поводу «перехвата» разговора Варшавы и Берлина о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, якобы сделанного белорусской разведкой.

«Я не располагаю информацией на этот счет», — сказал он. Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, докладывали ли Путину о подлинности переданного Белоруссией разговора.

В начале сентября глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального. Разговор был обнародован белорусским государственным телеканалом ОНТ.

Позднее Лукашенко сообщил, что запись направлена директору ФСБ России Александру Бортникову.

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