Мэр Екатеринбурга назначен замгубернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначен первым заместителем губернатора Свердловской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

Решение о назначении принял глава региона Евгений Куйвышев, указано в сообщении.

«Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур», – отметили в департаменте.

Ранее Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром.

До этого издание URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявит о своей отставке 21 декабря. При этом СМИ сообщили о его намерении назначить первым вице-мэром Алексея Орлова, который стал бы исполняющим обязанности главы города после утверждения отставки Высокинского.

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