Вице-президенту Турции Октаю стало плохо в прямом эфире
Анна Светлова
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Вице-президент Турции Фуат Октай не смог закончить свою речь на конференции по кибербезопасности из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает газета Sozcu.
Отмечается, что во время прямого эфира политику внезапно стало плохо, к сцене подошли врачи.
По данным издания, у Октая упало давление. Медики его осмотрели и оказали первую помощь, но не госпитализировали. Вице-президент захотел вернуться на сцену после улучшения своего состояния.
У трибуны он отметил, что причиной дискомфорта могли быть бессонница и переутомление. Также он поблагодарил присутствующих за понимание.