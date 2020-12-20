Трамп оценил слухи о введении военного положения в США

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о его намерении ввести в стране военное положение.

«Военное положение = фейковые новости. Просто еще больше плохого информирования», – написал глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее американские средства массовой информации сообщили, что Трамп рассматривает возможность введения в США военного положения для изменения итогов президентских выборов.

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