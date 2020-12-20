Байден не станет обсуждать сына с кандидатами на пост генпрокурора США

Избранный президент США Джо Байден не станет обсуждать расследование в отношении своего сына Хантера с кандидатами на пост генерального прокурора, заявила будущий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала Fox News.

«Он (Байден) не будет обсуждать это с кем-либо, кого он рассматривает на этот пост, и он не будет обсуждать это с будущим генеральным прокурором. В компетенции будущего генерального прокурора будет определение того, как вести любое расследование», – отметила Псаки.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

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